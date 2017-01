"Puliamo il mondo", volontariato eco

18:46 - Torna “Puliamo il mondo”, la più grande iniziativa internazionale di volontariato ambientale (“Clean up the world”) organizzata in Italia da Legambiente. L'appuntamento, in programma dal 27 al 29 settembre, prevede tante iniziative per mettere in risalto la bellezza del nostro Paese e combattere il degrado.

Volontari custodi del territorio - L'invito è “Diventa protagonista! Diventa il custode del tuo territorio”. Nel fine settimana “verde” tantissimi volontari saranno impegnati per ripulire e recuperare aree degradate e rendere più vivibili le città.



Rossella Muroni, direttore generale di Legambiente, ha dichiarato: “Il protagonismo è il punto di forza di Puliamo il mondo. Ognuno di noi attraverso semplici ma efficaci azioni può produrre un reale cambiamento. Quest'anno lanceremo il nostro messaggio dalla Terra dei fuochi, ferita dall'ecomafia”. Oggi l'intera zona “vuole iniziare un cammino di rinascita in nome della legalità”.



Ecocidio - Legambiente ha deciso di lanciare la petizione a sostegno di una direttiva per l'introduzione del delitto di ecocidio in Europa aderendo a “End Ecocide in Europe”.



Appuntamenti in tutta Italia - L'iniziativa di Legambiente va in questa direzione: "è ora di agire e di sostenere ciò che si ama", recita il suo slogan. Gli appuntamenti sono in tutta Italia: a Napoli sarà ripulita la scala dei Giardini della Principessa Jolanda al Tondo di Capodimonte, a Roma grande pulizia al Parco Naturale Valle dell'Aniene, e poi ad Ancona, ad Amalfi, a Venezia, a Milano, a Varese, a Palermo.