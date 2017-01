"Operazione wc" in Ue, un'etichetta indicherà quanto consuma

17:58 - Il wc che hai acquistato è sostenibile? D'ora in poi i consumatori saranno più informati, perché l'Unione europea sta mettendo a punto un'etichetta che segnalerà quanto è "amico dell'ambiente" il gabinetto.

Un acquisto consapevole - L'etichetta indicherà i consumi idrici, sull'esempio di quella degli elettrodomestici, ma sarà facoltativa. I risvolti potrebbero essere importanti sia per l'ambiente che per risparmiare soldi.



In base a una ricerca condotta dall'Ue, basterebbe che il 10% delle famiglie europee acquistasse water con sciacquoni "eco", per mettere da parte 390 milioni di euro l'anno. Da Bruxelles garantiscono che non ci sarà uno standard unico ma, spiega una portavoce del governo: "Etichette che indicheranno il consumo di acqua. Non abbiamo alcun tipo di piano per regolare gli sciacquoni o il consumo di acqua dei wc. Ciò che faremo è aiutare a stabilire dei criteri che potranno essere utilizzati per realizzare uno schema di consumo di acqua da applicare su base volontaria, in modo che il consumatore che vorrà risparmiare acqua potrà fare riferimento a queste etichette".