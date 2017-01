"Salva carta", a Milano la differenziata si impara a scuola

18:37 - Al via da gennaio il progetto "Salva carta" del comune di Milano, grazie alla collaborazione con Comieco. I contenitori per la raccolta di carta e cartone arriveranno in 8mila classi milanesi. Un modo per educare alla differenziazione dei rifiuti e migliorare la già virtuosa gestione dei rifiuti della città meneghina.

Diffusione di buone pratiche - Il direttore generale Comieco, Carlo Montalbetti, dichiara: "Puntiamo a coinvolgere direttamente alunni e insegnanti della città nel potenziamento della raccolta differenziata e a diffondere buone pratiche. Un’abitudine quotidiana sempre più consolidata per i milanesi, che nel 2013 hanno conferito oltre 60 chili pro capite di carta e cartone, e che contribuisce a collocare la nostra città al primo posto tra le metropoli europee sopra il milione di abitanti più virtuose in tema di raccolta differenziata".



Un'occasione per migliorare la differenziata - I consiglieri comunali rilanciano: "Invitiamo ora anche i consorzi della plastica a elaborare insieme nuovi progetti affinché la raccolta si amplifichi a 360 gradi anche a questi materiali".



L’iniziativa prevede, oltre alla fornitura dei contenitori per tutte le scuole coinvolte, la distribuzione di materiali didattici e informativi agli insegnanti. Durante i 12 mesi dell’iniziativa, Amsa provvederà a ritirare i rifiuti negli istituti secondo le consuete modalità di raccolta.



Emilia Rio, presidente di Amsa Gruppo A2A, dice: "Il progetto "Salva-Carta" è un’iniziativa per migliorare la raccolta differenziata milanese. Nei primi 10 mesi del 2014 Amsa ha raccolto 68.655 tonnellate di carta e cartone, pari al 12,5% dei rifiuti urbani raccolti a Milano, contribuendo in questo modo a superare quota 50% di raccolta differenziata".