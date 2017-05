"Let's Clean up Europe", l'Ue scende in strada contro i rifiuti

Il 12 maggio si celebra "Let's Clean up Europe", la giornata europea dedicata alla pulizia della natura e alla riduzione dei rifiuti. LA campagna ambientalista chiama a raccolta ogni anno migliaia di cittadini per dire "no" all'inquinamento con iniziative in diversi Stati membri che si svolgeranno fino al 14 maggio. Quest'anno, per la prima volta, anche lo staff dell'esecutivo Ue sarà coinvolto direttamente in una grande operazione di pulizia delle spiagge sulla costa belga.