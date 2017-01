"Lasciamoli passare", la campagna Lipu per la fauna selvatica

18:26 - Attraversano la strada anche gli animali selvatici e bisogna prestare attenzione a non investirli. La sensibilizzazione sul tema è la mission della campagna "Facciamoli passare" della Lipu. L'iniziativa è all'interno del progetto Life Tib, trans insubria bionet, che mira a tutelare l'area fra le Alpi e la Pianura Padana.

Nella zona di Varese - Massimo Soldarini della Lipu dice: "In quest'epoca dove incombe la minaccia dei cambiamenti climatici è fondamentale ragionare su aree connesse e permettere alle specie di spostarsi sul territorio per garantirsi la sopravvivenza".



All'iniziativa partecipano la provincia di Varese e la regione Lombardia con il coinvolgimento di 35 comuni. Life Tib punta alla salvaguardia del corridoio ecologico che attraversa le aree della Val Ticino e del rilievo prealpino di Campo dei Fiori nella provincia di Varese.



Biodiversità da proteggere - Il progetto, patrocinato dalla Lipu, ha avuto inizio nell'ottobre del 2011 e terminerà nel dicembre del 2015. L'ecosistema della zona è composto da brughiere, pinete e boschi di latifoglie, ricche di specie di rettili e anfibi. Non mancano le zone umide di Palude Brabbia, dei laghi di Varese, Biandronno e Comabbio.



La fauna di questi luoghi è costituita da specie rare come la moretta tabaccata, il gambero di fiume e la rana di Lataste. Il massiccio montuoso è caratterizzato principalmente dalle faggete e dai prati che ospitano importanti popolazioni di libellule, farfalle, cavallette.



Le misure di intervento - Per mantenere un corridoio ecologico efficiente è necessario rimuovere barriere che ostacolino il passaggio di animali o la diffusione di specie vegetali.



Per favorire la sopravvivenza degli anfibi, verranno realizzati sottopassi stradali e pozze di riproduzione, interventi di riqualificazione di aree umide che comprendono rimozioni sperimentali di piante esotiche invasive, ovvero non tipiche del luogo.



La manutenzione o la creazione di muretti, per esempio, favorirà sia gli anfibi che i rettili, creando ambienti di rifugio e caccia particolarmente apprezzati.



Rettili e anfibi beneficeranno anche della realizzazione di sottopassi stradali fatti in origine per mammiferi di media taglia e posti lungo i principali luoghi di attraversamento stradale del corridoio ecologico.