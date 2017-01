"Allʼorango io ci tengo", il progetto che aiuterà la specie sullʼisola di Sumatra 1 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa "All'orango io ci tengo", il progetto che aiuterà la specie sull'isola di Sumatra Il progetto "All'orango io ci tengo", sostenuto da Tessa Gelisio con forPlanet, intende preservare l'habitat dei primati sull'isola di Sumatra, minacciato dalla deforestazione dovuta alle monoculture intensive. 2 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa "All'orango io ci tengo", il progetto che aiuterà la specie sull'isola di Sumatra Il progetto "All'orango io ci tengo", sostenuto da Tessa Gelisio con forPlanet, intende preservare l'habitat dei primati sull'isola di Sumatra, minacciato dalla deforestazione dovuta alle monoculture intensive. 3 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa "All'orango io ci tengo", il progetto che aiuterà la specie sull'isola di Sumatra Il progetto "All'orango io ci tengo", sostenuto da Tessa Gelisio con forPlanet, intende preservare l'habitat dei primati sull'isola di Sumatra, minacciato dalla deforestazione dovuta alle monoculture intensive. 4 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa "All'orango io ci tengo", il progetto che aiuterà la specie sull'isola di Sumatra Il progetto "All'orango io ci tengo", sostenuto da Tessa Gelisio con forPlanet, intende preservare l'habitat dei primati sull'isola di Sumatra, minacciato dalla deforestazione dovuta alle monoculture intensive. 5 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa "All'orango io ci tengo", il progetto che aiuterà la specie sull'isola di Sumatra Il progetto "All'orango io ci tengo", sostenuto da Tessa Gelisio con forPlanet, intende preservare l'habitat dei primati sull'isola di Sumatra, minacciato dalla deforestazione dovuta alle monoculture intensive. 6 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa "All'orango io ci tengo", il progetto che aiuterà la specie sull'isola di Sumatra Il progetto "All'orango io ci tengo", sostenuto da Tessa Gelisio con forPlanet, intende preservare l'habitat dei primati sull'isola di Sumatra, minacciato dalla deforestazione dovuta alle monoculture intensive. 7 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa "All'orango io ci tengo", il progetto che aiuterà la specie sull'isola di Sumatra Il progetto "All'orango io ci tengo", sostenuto da Tessa Gelisio con forPlanet, intende preservare l'habitat dei primati sull'isola di Sumatra, minacciato dalla deforestazione dovuta alle monoculture intensive. 8 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa "All'orango io ci tengo", il progetto che aiuterà la specie sull'isola di Sumatra Il progetto "All'orango io ci tengo", sostenuto da Tessa Gelisio con forPlanet, intende preservare l'habitat dei primati sull'isola di Sumatra, minacciato dalla deforestazione dovuta alle monoculture intensive. 9 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa "All'orango io ci tengo", il progetto che aiuterà la specie sull'isola di Sumatra Il progetto "All'orango io ci tengo", sostenuto da Tessa Gelisio con forPlanet, intende preservare l'habitat dei primati sull'isola di Sumatra, minacciato dalla deforestazione dovuta alle monoculture intensive. 10 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa "All'orango io ci tengo", il progetto che aiuterà la specie sull'isola di Sumatra Il progetto "All'orango io ci tengo", sostenuto da Tessa Gelisio con forPlanet, intende preservare l'habitat dei primati sull'isola di Sumatra, minacciato dalla deforestazione dovuta alle monoculture intensive. 11 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa "All'orango io ci tengo", il progetto che aiuterà la specie sull'isola di Sumatra Il progetto "All'orango io ci tengo", sostenuto da Tessa Gelisio con forPlanet, intende preservare l'habitat dei primati sull'isola di Sumatra, minacciato dalla deforestazione dovuta alle monoculture intensive. 12 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa "All'orango io ci tengo", il progetto che aiuterà la specie sull'isola di Sumatra Il progetto "All'orango io ci tengo", sostenuto da Tessa Gelisio con forPlanet, intende preservare l'habitat dei primati sull'isola di Sumatra, minacciato dalla deforestazione dovuta alle monoculture intensive. 13 di 13 Ufficio stampa Ufficio stampa "All'orango io ci tengo", il progetto che aiuterà la specie sull'isola di Sumatra Il progetto "All'orango io ci tengo", sostenuto da Tessa Gelisio con forPlanet, intende preservare l'habitat dei primati sull'isola di Sumatra, minacciato dalla deforestazione dovuta alle monoculture intensive. leggi dopo slideshow ingrandisci

In soli 25 anni, il 48% delle foreste di Sumatra è stato distrutto dall'uomo. Un disastro ambientale che minaccia anche le popolazioni autoctone: le coltivazioni intensive privano infatti gli abitanti di risorse naturali come acqua, legna, miele e frutti spontanei. Per questo forPlanet ha tra i suoi obiettivi anche la formazione degli abitanti locali, perché siano loro i primi a proteggere e tutelare l'ecosistema ripristinando le aree forestali degradate.



Il progetto prevede la reintroduzione in natura di 15 orangutan di Sumatra e il recupero di un ettaro del loro habitat con la piantumazione di mille alberi. La conservazione delle immense scorte di carbonio racchiuse negli alberi dell'area indonesiana costituisce una componente fondamentale per limitare i cambiamenti climatici a livello globale.