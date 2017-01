"Acqua sindaco": successo inaspettato Da 2010 numero "Casette" sestuplicato

E' boom dell' Acqua del sindaco nelle città italiane. I Chioschi dove poter prelevare da bere sono aumentati in maniera esponenziale in 5 anni: dal 2010 a oggi si è passati da 231 punti a 1.300 ( il valore è sestuplicato ). Ciò è un "sollievo" per le tasche degli italiani ma anche per l'ambiente: valutando il prelievo annuo di 300.000 litri da un chiosco si ottengono consistenti risparmi: 200.000 bottiglie PET da 1,5 litri in meno; 60.000 kg di PET in meno (30 grammi a bottiglia); 1.380 kg di CO2 risparmiati per la produzione di PET; 7.800 kg di CO2 in meno per il trasporto (stimando una media di 350 km).

Il risparmio è garantito - I Chioschi d'acqua piacciono, secondo una ricerca Cra (Customized Research & Analysis) commissionata da Aqua Italia, l'associazione delle aziende costruttrici e produttrici di impianti per il trattamento delle acque primarie, anche quando occorre pagare. Ma il costo è davvero irrisorio: in media 5 centesimi al litro per l'acqua refrigerata e/o gasata, contro i 25 centesimi al litro (in media) per la cugina in bottiglia.



In Lombardia servizio più conosciuto - In Lombardia è più diffusa la consapevolezza dell'esistenza di questo servizio: il 52% degli intervistati dichiara di vivere in un comune dov'è presente un Chiosco dell'Acqua e il 40,7% usa o userebbe il servizio se il comune lo mettesse a disposizione.



Male Sicilia-Calabria-Basilicata - Fanalino di coda le regioni del sud Sicilia-Calabria-Basilicata, dove solo il 6,7% degli intervistati dice di vivere in un comune dove c'è un Chiosco Acqua, ma ben il 44,8% ne farebbe uso, qualora il comune di residenza lo installasse.



La ricerca evidenzia che l'utilizzo o il desiderio di utilizzo delle installazioni è maggiore tra gli abitanti di piccoli comuni (53,1%); la percentuale scende in modo inversamente proporzionale alla dimensione del comune, fino al 35,4% tra i cittadini di comuni sopra i 100.000 abitanti.



Chioschi dell'acqua anche all'Expo - Ai 1.300 chioschi presenti sul territorio si aggiungeranno le 22 stazioni che dissetano i visitatori di Expo (quasi 900mila litri di acqua microfiltrata erogata durante la manifestazione).