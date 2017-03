Yahoo!, niente bonus al Ceo Mayer per maxi-attacco hacker del 2014

Niente bonus cash al Ceo di Yahoo!, Marissa Mayer, a causa del maxi-attacco hacker del 2014, che aveva compromesso gli account di 500 milioni di utenti. Lo scrive la società californiana alla Sec, la Consob americana. "In risposta alle conclusioni della commissione indipendente relative all'incidente di sicurezza del 2014 - si legge nel report -, il Cda ha deciso di non assegnare all'amministratore delegato un bonus in denaro per il 2016".