Yahoo, entro 11/4 offerte acquisto

Yahoo! fissa all'11 aprile la scadenza per la presentazione delle offerte preliminari per le sue attività web e gli asset asiatici. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Con la scadenza in aprile, Yahoo! potrebbe potenzialmente chiudere un accordo in giugno o luglio, quando è prevista l'assemblea degli azionisti. L'azienda punta a restringere la rosa degli acquirenti dagli attuali 40 a 2-3.