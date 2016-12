Yahoo! annuncia un aggressivo piano strategico e taglia 1.700 posti lavoro

"Aggressivo piano strategico" in casa Yahoo!. La società americana prevede di tagliare la propria forza lavoro del 15% (ossia 1.700 posti) e si pone come obiettivo una sforbiciata delle spese operative di 400 milioni di dollari entro la fine del 2016. Lo annuncia la stessa Yahoo! in un comunicato. Nel piano si prevede la chiusura di alcuni uffici come quelli di Dubai, Città del Messico, Buenos Aires, Madrid e Milano.