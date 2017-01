Wsj: Amazon verso apertura negozi

Il colosso dell'e-commerce Amazon ha in programma di aprire il suo primo negozio fisico a Manhattan, New York. Lo rivela il Wall Street Journal. Si tratta di un esperimento e l'inaugurazione del negozio potrebbe coincidere con l'inizio dello shopping per le feste natalizie. Lo store, tra la 34/ma e la Settima Avenue, funzionerà come una sorta di mini deposito per la consegna della merce nelle 24 ore. Consentirà inoltre di fare resi e scambi merce.