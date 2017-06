Wind Tre assicura: "Nessun licenziamento nei call center"

Nessun licenziamento in vista nei call center di Wind Tre. Lo assicurano i vertici della compagnia spiegando che "la cessione del ramo d'azienda relativo a quattro call center interni, comunicata ai sindacati, non comporterà alcun licenziamento". L'azienda dice di essere disponibile a individuare ulteriori garanzie per i dipendenti coinvolti, compreso il mantenimento delle attuali sedi di lavoro, in vista di un accordo innovativo per il settore.