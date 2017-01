Wind annuncia le nozze con 3 Italia Nasce colosso con 33 milioni di clienti

La joint venture paritetica otterrà 700 milioni di euro di sinergie, hanno annunciato i vertici di Vimpelcom presentando l'operazione e spiegando come il nuovo operatore sarà il quarto sul mercato europeo.



"Con oltre 31 milioni di clienti di telefonia mobile e 2,8 milioni di clienti di rete fissa, di cui 2,2 milioni con la banda larga, l'attività combinata dovrebbe generare significativi benefici Capex e Opex con un valore attuale netto, al netto dei costi di integrazione, di oltre 5 miliardi di euro - si legge in una nota. Le entrate congiunte di entrambe le aziende nel 2014 erano di 6,4 miliardi".



Tutte le nomine - Pronta la squadra che affiancherà Ibarra (nella foto). Vincenzo Novari, attuale a.d di 3 Italia, sarà nominato come consulente senior per l'Italia di CK Hutchison (controllante di 3) ed entrerà nel cda della JV Holdco dopo il completamento dell'operazione. Dina Ravera, Coo di 3 Italia, guiderà il processo di integrazione di fusione e rimarrà in un ruolo operativo di alto livello nella nuova società. Stefano Invernizzi, attuale Cfo di 3 Italia, diverrà direttore finanziario della joint venture.



Il Consiglio di amministrazione - Il cda sarà composto da sei consiglieri, tre di nomina Hutchison e tre Vimpelcom, il presidente del consiglio di amministrazione ruoterà tra le due società madri ogni 18 mesi e avrà un voto decisivo su alcune questioni fondamentali di business.