Whirlpool, firmata l'intesa con i sindacati: salvi gli impianti italiani

Fim: premiati due mesi di lotta - "Abbiamo firmato un accordo importante che premia due mesi di lotta che hanno convinto alla retromarcia gli americani - commenta il segretario generale della Fim, Marco Bentivogli -. Con il nuovo piano industriale si passa da un bollettino di guerra a un piano di rilancio".



Uilm: intesa positiva - "Abbiamo siglato con Whirlpool un'ipotesi di accordo importante - dice il segretario Uilm Rocco Palombella -. Si tratta, soprattutto se si considera da dove eravamo partiti, di un'intesa senza dubbio positiva, poiché scongiura il rischio di oltre duemila licenziamenti e assegna una missione a tutti gli stabilimenti italiani, trovando una soluzione anche per Caserta e None di cui inizialmente era stata prospettata la chiusura".



I lavoratori votano il 13 e 14 luglio - Già dal 3 luglio si terranno le assemblee informative sull'ipotesi di accordo negli stabilimenti Whirlpool in Italia e il 13 e 14 luglio i lavoratori saranno chiamati a votarlo, dicono fonti sindacali. L'accordo evita la chiusura di Carinaro e prevede incentivi all'esodo e per i trasferimenti in altri stabilimenti come Napoli e Varese.



Guidi: "Soddisfatta del risultato" - "Personalmente sono molto soddisfatta di questo accordo che arriva dopo mesi di trattativa anche complicata. Il governo ha fatto tutto il possibile e l'impossibile, meglio di così non ci potevamo augurare". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi commentando l'accordo.