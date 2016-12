Whirlpool: a Caserta niente esuberi, in arrivo un nuovo piano industriale

20:47 - La Whirlpool presenterà entro una settimana un nuovo piano industriale che prevede missioni produttive per tutti i siti, compreso Carinaro (Caserta). Ad annunciarlo è stato il segretario generale della Fim-Cisl, Marco Bentivogli, secondo il quale l'azienda intende cancellare ogni eventualità di esuberi strutturali. Per quanto riguarda l'impianto in Campania, pare che non si sappia ancora quanti degli attuali 800 lavoratori saranno impiegati.

Cambio di passo dell'azienda americana di elettrodomestici sullo stabilimento di Carinaro (Caserta): nessuna chiusura, reinvestimento e nessun esubero. Questo il risultato dell'ultimo vertice tra l'azienda e sindacati di settore. Nel prossimo incontro, il 23 giugno, le unioni sindacali hanno già annunciato di voler capire le quantità occupazionali che verranno garantite.



Cauta attesa da parte del Segretario Uilm Campania Giovanni Sgambati dopo l'incontro in cui l'azienda americana si è detta disposta a modificare il piano industriale previsto per i suoi stabilimenti in Italia. Un segnale di speranza da approfondire è invece l'impressione dei segretari di Fim-Cisl regionale e provinciale Giuseppe Terracciano e Nicodemo Lanzetta: "L'annuncio di Whirlpool è un segnale che fa sperare in un futuro da costruire"



Soddisfazione da parte del Ministro per lo Sviluppo Economico, che sottolinea il radicale cambio di passo dell'azienda: "Whirlpool ha fatto importanti aperture scongiurando la chiusura di stabilimenti e modificando l'impostazione del primo piano industriale".