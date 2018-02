Wells Fargo, arrivano sanzioni dalla Fed: sostituisca 4 membri cda

Wells Fargo deve sostituire quattro membri del consiglio di amministrazione e limitare la sua crescita fino a quando non avrà significativamente migliorato le sue pratiche di business. Così la Fed ha "punito" Wells Fargo per lo scandalo dei conti correnti finti, aperti all'insaputa dei clienti. La Fed ha fatto sapere che "non tollererà" alcuna cattiva condotta dilagante e continua.