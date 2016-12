15:14 - "La Commissione sta dando ad alcuni Paesi, Francia e Italia in particolare, l'ultima possibilità di correggere il loro percorso". Lo ha ricordato il capogruppo del Ppe all'Europarlamento, il tedesco Manfred Weber. "Se non succede niente entro marzo, allora saranno applicate le sanzioni - ha ammonito Weber -. Se questi Stati non colgono questa opportunità, il tempo della pazienza sarà finito".