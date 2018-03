Web-tax, Padoan e 4 ministri Ue: trovare soluzioni coordinate

Avanti con la tassazione delle imprese attive nel digitale a livello europeo e internazionale. E' l'auspicio espresso da Pier Carlo Padoan e da altri quattro ministri delle Finanze di altrettanti Paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito e Spagna), in vista del G20 del 19-20 marzo a Buenos Aires. I cinque ministri hanno scritto una lettera in merito, ribadendo l'impegno comune per individuare soluzioni coordinate a livello internazionale.