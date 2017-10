Web Tax, gli Usa contro proposta francese: "Non è la scelta giusta"

Gli Stati Uniti non sostengono la proposta della Francia sulla tassazione dei giganti del digitale, come Google e Amazon, lo ha dichiarato il segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin. "Credo che il concetto di tassa sui profitti lordi non abbia senso e non credo che sia la decisione giusta", ha dichiarato a margine dell'incontro della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale.