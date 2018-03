Wall Street vola: Dow Jones +2,59%, Nasdaq +3,26%

Chiusura in netto rialzo per la Borsa di New York, che mette a segno la miglior giornata dall'agosto del 2015. A Wall Street, con il dileguarsi dei timori per una guerra commerciale, l'indice Dow Jones guadagnato il 2,59% attestandosi a quota 24.142,82 punti, mentre il Nasdaq sale del 3,26% a 7.220,54 punti. Bene anche l'induce S&P500 che segna un incremento del 2,72% a 2.658,58 punti.