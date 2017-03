Wall Street in altalena: Down Jones -0,28%, Nasdaq +0,19%

La Borsa di New York chiude in altalena ma tiene di fronte al ritiro, deciso dai repubblicani per mancanza di voti, del provvedimento per abolire e sostituire l'Obamacare. Un ritiro che potrebbe spingere Donald Trump a varare l'atteso taglio delle tasse. A Wall Street l'indice Dow Jones perde lo 0,28% a 20.599,74 punti, il Nasdaq sale dello 0,19% a 5.828,74 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,08% a 2.344,20 punti.