22:18 - Esordio amaro per Fca a Wall Street: nel giorno del suo sbarco alla Borsa di New York, il titolo chiude in calo dell'1,00% a 8,91 dollari per azione. Giornata negativa per tutti i listini, con il Dow Jones che cede l'1,35% a 16.321,26 punti e il Nasdaq l'1,46% a 4.213,66 punti. Male anche l'indice S&P500 che perde l'1,64% a 1.874,80 punti.