Wall Street, chiusura record: Dow Jones a +1,45% sopra 21mila punti

Chiusura in territorio positivo per Wall Street, con i listini che aggiornano i propri record e il Dow Jones che segna un rialzo dell'1,45% sfondando per la prima volta i 21.000 punti (21.114,70 punti). Il Nasdaq avanza dell'1,35% a 5.904,03 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,36% a 2.395,84 punti.