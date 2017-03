Wall Street, chiusura in calo: Dow Jones -0,21%, Nasdaq -0,32%

Chiusura in lieve ribasso per la Borsa di New York, penalizzata dalla continua discesa delle quotazioni petrolifere e dall'attesa per la decisione della Federal Reserve sui tassi d'interesse Usa. A Wall Street l'indice Dow Jones ha ceduto lo 0,21% a 20.837 punti mentre il Nasdaq ha lasciato sul terreno lo 0,32% a 5.856 punti.