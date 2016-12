22:22 - Chiusura positiva per Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,50 per cento, a 17.807,75 punti, il Nasdaq che sale dello 0,24 per cento, a 4.712,97 punti, e lo S&P 500 che sale dell'1,08 per cento, a 6.750,76 punti.