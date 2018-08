Wall Street chiude positiva: Dow Jones +1%, Nasdaq +0,91%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di New York. A Wall Street lo Standard and Poor's 500 e il Nasdaq aggiornano i propri record spinti dall'accordo commerciale fra Stati Uniti e Messico. Il Dow Jones sale dell'1% attestandosi a quota 26.049,47 punti, mentre il Nasdaq avanza dello 0,91%. Lo Standard and Poor's 500 mette a segno un progresso dello 0,76% a 2.896,67 punti.