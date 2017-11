Wall Street chiude positiva: Dow Jones +0,34%, Nasdaq -0,02%

Chiusura in territorio sostanzialmente positivo per la Borsa di New York fra il piano delle tasse dei repubblicani e la nomina di Jerome Powell alla Fed. A Wall Street l'indice Dow Jones aggiorna il proprio record salendo dello 0,34% a 23.515,16 punti, mentre il Nasdaq perde lo 0,02% attestandosi a quota 6.714,94 punti. Positivo anche lo S&P 500 che avanza dello 0,02% a 2.579,84 punti.