Wall Street chiude poco mossa

Chiusura piatta per la Borsa di New York. A Wall Street l'indice Dow Jones ha guadagnato lo 0.09% chiudendo a 17.229,13 punti, mentre il Nasdaq è salito dello 0,04% attestandosi a quota 4.750,28 punti. In leggero calo l'indice S&P 500, sceso dello 0,13% con 2.019,64 punti.