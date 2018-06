Wall Street chiude negativa: Dow Jones -1,33%, Nasdaq -2,09%

I venti di guerra per i nuovi dazi americani affossano le Borse, che archiviano la prima seduta della settimana in profondo rosso. Wall Street affonda appesantita dalla fuga dai tecnologici, e chiude con il Dow Jones in calo dell'1,33%. Il Nasdaq arretra del 2,09%, mentre lo S&P 500 perde l'1,37%.