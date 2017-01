Chiusura in rosso per Wall Street. Il Dow Jones perde l'1,75% a 17.287,96 punti, il Nasdaq cede l'1,16% a 4.653,60 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,6% a 2.003 punti. Per il Dow Jones si tratta della peggiore settimana dal 2011. Per lo S&P 500, invece, è la performance più negativa settimanale dal maggio 2012.