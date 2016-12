Wall Street chiude negativa: -1,4%

Wall Street chiude in territorio negativo in una seduta caratterizzata dallo blocco per tre ore e mezzo del Nyse, a causa di un problema tecnico. Il Dow Jones perde l'1,46% a 17.517,09 punti, il Nasdaq cede l'1,75% a 4.909,76 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,7% a 2.047 punti.