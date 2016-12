Wall Street chiude incerta: Dow Jones +0,12%, Nasdaq -0,80%

Chiusura contrastata per la Borsa di New York. A Wall Street l'indice Dow Jones guadagna lo 0,12% attestandosi a quota 18.003,40 punti mentre l'indice S&P500 lo 0,01% a 2091,61 punti. Chiude invece in negativo il Nasdaq, che segna un lieve calo, dello 0,80% a 4906,23.