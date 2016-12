Wall Street chiude in rosso: Dow Jones -1,21%, Nasdaq -1,02%

Chiusura negativa per la Borsa di New York. Il Dow Jones ha perso l'1,21% a 17.711,12 punti, il Nasdaq ha ceduto l'1,02% a 4.760,69 punti mentre l'indice S&P 500 lo 0,96% a 2.064,46 punti. In rialzo invece il petrolio: il prezzo del greggio è salito del 3,16%, a 46,23 dollari al barile.