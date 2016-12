Wall Street chiude in ribasso

Chiusura negativa per Wall Street. Il Dow Jones perde l'1,79% a 16.154,84 punti, il Nasdaq cede il 2,24% a 4.516,95 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,87% a 1.903,06 punti. Nuovo affondo in Borsa di Twitter dopo che Stifel ha tagliato il rating del microblogging da "hold" a "sell". Per gli analisti della casa d'affari americana, "il gruppo continua a mostrare una strategia deludente che non le ha mai permesso di crescere".