Wall Street chiude in ribasso: Dow Jones -0,10% a 20.975 punti

Chiusura in calo per Wall Street che gira al ribasso negli ultimi venti minuti della seduta dopo l'annuncio del piano sulle tasse di Donald Trump. Il Dow Jones cala dello 0,10% a 20.975 punti, mentre il Nasdaq chiude invariato a 6.025 punti. Scivola in territorio negativo anche l'indice S&P che perde lo 0,05% a 2.387 punti.