Wall Street chiude in rialzo

Chiusura positiva per Wall Street con l'indice Dow Jones che guadagna lo 0,20% a 16.899 punti e il Nasdaq in rialzo dello 0,29% a 4.703 punti. Positivo anche lo S&P che chiude a + 0,41% a 1.986 punti. Alla fine delle contrattazioni alla Borsa di New York, l'euro è scambiato a 1,0839 dollari.