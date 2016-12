Wall Street chiude in rialzo

Dopo una giornata in altalena chiusura in rialzo per la Borsa di New York. A Wall Street l'indice Dow Jones guadagna lo 0,49% attestandosi a quota 16.416,51 punti e il Nasdaq lo 0,12% a 4.509,56 punti. Bene anche l'indice S&P500 che sale dello 0,15% a 1.915,44 punti.