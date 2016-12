Wall Street chiude in rialzo

Chiusura in rialzo per Wall Street, col Dow Jones che guadagna lo 0,47% a 17.575 punti e il Nasdaq lo 0,44% a 5.045 punti. Bene anche l'indice S&p500 che sale dello 0,23% a 2.052 punti. Alla fine delle contrattazioni della Borsa di New York l'euro viene scambiato a 1,0942 dollari.