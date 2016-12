Wall Street chiude in rialzo

Chiusura in rialzo per Wall Street con il Dow Jones che guadagna lo 0,94%, a 17.828,76 punti e il Nasdaq l'1,45%, a 5.127,15 punti. In territorio positivo anche l'indice S&P500 che guadagna l'1,18%, a 2.103,99 punti. Dopo la chiusura dei mercati azionari l'euro viene scambiato a 1,1016 dollari. La divisa verde scambia invece 120,75 sullo yen, 0,9867 sui franchi svizzeri e 1.5414 sulle sterline.