Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +1,35%, Nasdaq +0,73%

Chiusura record per Wall Street, con il Dow Jones che archivia una seduta per la prima volta sopra i 24.000 punti e lo S&P che aggiorna il suo massimo storico. A fine contrattazioni infatti il Dow Jones segna un +1,35% a 24.263 punti, il Nasdaq avanza dello 0,73% a 6.873 punti, mentre lo S&P guadagno lo 0,82% a 2.647 punti. A spingere la Piazza statunitense la riforma delle tasse, la cui approvazione in Senato sembra sempre più vicina.