Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,96%, Nasdaq +1,45%

Il toro di Wall Street

Wall Street, al termine di una giornata cominciata in segno negativo, in risposta anche alle tensioni per gli annunciati dazi alla Cina, chiude positiva. A fine contrattazioni il Dow Jones guadagna infatti lo 0,96% a 24.263 punti, mentre il Nasdaq sale dell'1,45% a 7.042 punti. In territorio positivo anche l'indice S&P che cresce dell'1,16% a 2.644 punti.