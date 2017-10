Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,73%, Nasdaq +0,18%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di New York, spinta dalle trimestrali. A Wall Street l'indice Dow Jones sale dello 0,73% attestandosi a quota 23.442,52 punti, mentre il Nasdaq avanza dello 0,18% a 6.598,43 punti. In progresso anche lo SandP 500 mette a segno un avanzamento dello 0,17% a 2.569,23 punti.