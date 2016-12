Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,23%, Nasdaq +0,05%

Chiusura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,23% a 18.204 punti, il Nasdaq avanza dello 0,05% a 5.246 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,22% a 2.144 punti. Al termine delle contrattazioni alla Borsa di New York l'euro è scambiato a 1,0966 dollari.