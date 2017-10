Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,14%, Nasdaq +2,20%

Chiusura in territorio positivo per Wall Street con lo S&P e il Nasdaq che aggiornano i propri record. Alla fine delle contrattazioni alla Borsa di New York il Dow Jones sale infatti dello 0,14% a 23.432 punti, il Nasdaq avanza del 2,20% a 6.701 punti mentre lo S&P mette a segno un progresso dello 0,81% a 2.581 punti.