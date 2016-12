Wall Street chiude in positivo

Chiusura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dell'1,13% a 17.778,65 punti, il Nasdaq avanza dell'1,30% a 5.095,69 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,2% a 2.090 punti. Brutta giornata per Twitter che ha visto la quotazione crollare il valore dell'azione al -13% a causa di conti non in linea con le aspettative. Il titolo ha poi chiuso a -1,53%.