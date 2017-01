22:23 - Chiusura in rialzo per la Borsa di New York. A Wall Street l'indice Dow Jones guadagna lo 0,98% attestandosi a quota 17.112,51 punti mentre il Nasdaq sale dell'1,02% a 4.512,19 punti. Bene anche l'indice S&P500 che sale dello 0,85% a 1.982,76 punti. Una seduta positiva sulla scia dei buoni dati sul Pil.