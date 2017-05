Wall Street chiude in positivo: Dow Jones +0,17%, Nasdaq +0,06%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di New York. A Wall Street l'indice Dow Jones sale dello 0,17% attestandosi a quota 20.949,14 punti, mentre il Nasdaq tocca un nuovo record avanzando dello 0,06% a 6.095,37 punti. In progresso anche lo S&P 500 che segna un incremento dello 0,11% a 2.391,02 punti.