Wall Street chiude in netto rialzo

Chiusura in netto rialzo per la Borsa di New York. A Wall Street l'indice Dow Jones guadagna lo 0,90% attestandosi a quota 17.646,97 punti e il Nasdaq il 2,27% a 5.031,86 punti, trainato dai buoni risultati trimestrali dei big dell'hi tech. Bene anche l'indice S&P500 che sale dell'1,10% a 2.072,18 punti.