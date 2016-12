Wall Street chiude in netto calo

Chiusura in netto calo per Wall Street, col Dow Jones che perde l'1,75% a 16.382 punti e il Nasdaq l'1,36% a 4.827,23 punti. Male anche l'indice S&P500 che cede l'1,61% a 1.958 punti. Dopo la fine delle contrattazioni alla Borsa di New York, l'euro viene scambiato a 1,1293 dollari.