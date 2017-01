Wall Street chiude in negativo

Chiusura in rosso per la Borsa di New York, trascinata dall'andamento negativo del prezzo del petrolio che ha toccato i 29 dollari. Il Dow Jones perde il 2,39% a 15.987,05 punti, il Nasdaq cede il 2,74% a 4.488,42 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,2% a 1.880 punti.